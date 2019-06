Exonerado secretário de Esportes de Santo Antônio da Platina

Assumirá setor no Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho

O secretário de Esportes de Santo Antônio da Platina, Marcos Gilmar do Amaral, assume nesta quinta-feira, dia 19, a Coordenação do Departamento de Educação Física do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho.

O responsável pela Pasta platinense passa a ser Marquinhos Ferreira, que responderá pela Secretaria porém continuará no cargo de Diretor. A exoneração de Gilmar foi oficializada nesta terça-feira.

O produtivo trabalho desempenhado por Gilmar na Secretaria Municipal de Esportes foi o que despertou interesse por parte do Núcleo, daí o convite.

“Ele sai pela porta da frente”, disse o Prefeito Professor Zezão: ” Como administrador vou sentir falta do Gilmar, a gente estava fazendo um trabalho no esporte que nunca foi feito em nosso Município, com união de todos os setores, mas como amigo, tenho que incentivar e entender que essa é uma progressão na Carreira dele, como profissional”.

Zezão completou ressaltando que tem” plena confiança” em Marquinhos Ferreira, novo responsável pela setor que ” com certeza continuará o bom trabalho”.

Foto: Marquinhos, Gilmar, Zezão e o vice-prefeito Chico Aramon