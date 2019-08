Exposição de artes durante sarau literário platinense

Na Casa da Cultura

Aconteceu na manhã desta quinta feira, dia 29, na Casa da Cultura Platinense uma Exposição de Artes Plásticas realizada pelo artista plástico Jessé Cardoso.

Além da presença de estudantes e visitantes, participaram os convidados José Antônio Néspoli, Stéfany Benedetti e Maria Clara do Nascimento, apresentando seus trabalhos aos alunos do Colégio Edith e Escola Santa Terezinha, os quais estavam também no Sarau Literário do Sesc (Serviço Social do Comércio) de Santo Antônio da Platina (Fotos: Vinícius Corsini/Especial para o npdiario).