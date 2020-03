Extinpel fecha segunda-feira como medida de prevenção

Direção faz Comunicado explicando a situação

A fábrica de extintores situada na rua Dep. José Afonso, 634, no Jardim São Pedro, em Santo Antônio da Platina, fechará as portas preventiva e provisoriamente a partir do dia 30 (segunda-feira que vem) com retorno previsto para dia seis, podendo ser antecipado se for o caso.

Abaixo, a íntegra do Comunicado que a conceituada empresa enviou ao npdiario na manhã desta sexta-feira, dia 27:

A Família Extinpel acompanha a crescente disseminação do Covid-19 no pais e no mundo. Nós, em primeiro lugar nos preocupamos com a saúde e bem-estar de toda a nossa equipe de colaboradores, e queremos da melhor maneira possível continuar gerando valores para nossos clientes e todas as pessoas ao nosso redor.

Nosso maior patrimônio é a vida humana.

Comunicamos aos nossos Parceiros, Clientes, Fornecedores e Terceiros, que a partir da próxima segunda-feira, dia 30, como medida de prevenção e cuidado pela vida humana, todas as atividades ligadas à indústria e serviços estarão suspensas, com a previsão de retorno para em seis de abril.

A situação será continuamente analisada no decorrer do período da suspensão dos trabalhos para avaliar a segurança do retorno, apenas um quadro mínimo atuará nas dependências da organização para manter serviços essenciais e sinistros, garantindo a qualidade e segurança das empresas que ainda estão em funcionamento.

Temos certeza que – juntos – venceremos esta batalha, e no que for preciso a Familia Extinpel não medirá esforços (na contribuição e dedicação) para que este vírus não se prolifere.

Juntos somos mais fortes, todos contra a COVID – 19.

#FIQUE EM CASA#