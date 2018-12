Npdiario patrocina profissional

A final da Copa Paraná de Velocross , realizada em Marumbi (cidade do Vale do Ivaí), contou com mais de 100 participantes.

O primeiro lugar na vx35 e segundo lugar na categoria Força Livre Nacional fizeram com que o piloto Fabinho Brito fosse campeão nas duas categorias.

Ele é patrocinado pela Pro Tork, Npdiario, Schmidt Motos, e Construcasa Bordignon.