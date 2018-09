Falece platinense Sebastião Moraes Resende aos 96 anos

Em Santo Antônio da Platina

O comerciário Sebastião Moraes Rezende (fotos), de 96 anos, faleceu às oito horas deste domingo, dia 30, em Santo Antônio da Platina.

Foi casado com a saudosa Ana, deixou filhos Fátima,Luis Gonzaga e Francisco Carlos,além de netos e bisnetos.

Durante muitos anos trabalhou no centro platinense.Em 2012, recebeu um troféu pela sua relevância no 4º Encontro da Imprensa e dos Clubes Sociais e de Serviço (foto abaixo).

O corpo está sendo velado na Funerária Santo Antônio na avenida Oliveira Motta e será sepultado às dez horas desta segunda-feira, dia primeiro, no cemitério São João Batista.