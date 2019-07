Falsos padres dão golpe em Andirá e bispo alerta região

Nenhum sacerdote aborda pessoas nas ruas

Dois bandidos se fizeram passar por padres e aplicaram um golpe em Andirá, na última terça feira,dia nove,envolvendo “doações” fraudulentas. A Diocese de Jacarezinho, por meio do bispo Dom Antônio Braz

Benevente (fotos), e da Pastoral da Comunicação (PASCOM), acharam por bem esclarecer a situação para evitar crimes semelhantes a esse, caracterizado como estelionato.

Nenhum sacerdote da Diocese aborda pessoas na rua para oferecer bênçãos em troca de dinheiro. Qualquer pessoa que assim se apresentar e agir em nome da Igreja estará não só cometendo “pecado grave”, mas também atentando contra a boa fé dos fiéis e sendo indicado no Artigo 171 do Código Penal:Estelionato((do latim stellionātu, engano; logro), obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. A Pena é de reclusão de um a cinco anos e multa.

Se alguém suspeitar, procurar a polícia, paróquia mais próxima para obter informações e ligar para a Cúria Diocesana, no telefone (43) 3525-0707.

A vítima em Andirá foi um homem de 62 anos. Ele foi abordado por uma dupla num cVW Gol preto com placas de Campinas(SP). Os dois rapazes se apresentaram como padres e ofereceram bençãos em troca de dinheiro. O andiraense entrou no carro, foi até sua casa e entregou uma quantia. Na sequência, os estelionatários fugiram.