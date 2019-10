Falta d’água em S. Antônio, Quatiguá,Siqueira, Pinhal, Conselheiro e Ibaiti

Neste domingo

Por causa da forte estiagem que afeta a região há várias semanas, a produção e o abastecimento de água estão comprometidos em alguns municípios. Pode haver falta de água neste domingo, dia cinco nos seguintes locais: Quatiguá (cidade toda), Siqueira Campos (parte alta da cidade), Conselheiro Mairinck (toda a cidade) e Ibaiti (cidade toda). Se não houver chuva no fim de semana, não há previsão de normalização no abastecimento.

Por causa de problemas elétricos na bomba do poço principal de Ribeirão do Pinhal, pode prosseguir o desabastecimento na cidade. Equipes da Sanepar trabalham desde sexta-feira para solucionar o problema.

A estiagem também compromete a produção e o abastecimento de água em Santo Antônio da Platina. Por isso, pode haver desabastecimento nos seguintes bairros:

Jardim Santa Crescência, Jardim Monte Verde, Jardim Monte das Oliveiras, Jardim Santa Monica, Jardim Colina Verde, Jardim das Oliveiras, Jardim Bela Vista, Parque Jandira, Residencial Tarumãs, Jardim Renó Parque, Álvaro de Abreu, Santo Ângelo, Doutor Jamidas, São João, João Furtado, Aparecidinho I, II e III, São Francisco, Santo André, Murakami, Vilage Planalto, Jardim Belágio, Parque Alvorada, Residencial Morumbi, Jardim Santos Dumont, Sindicato, Vila Rica, Santa Terezinha, Gralha Azul, Jardim São Paulo, Santa Bárbara, Monte Sinai, Jardim Baggio, Jardim Saúde, Jardim Sumaré, Jardim do Sol.

Clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar podem ficar desabastecidos temporariamente. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Em situações como essa, a Sanepar orienta à população uso racional e consciente da água, priorizando o consumo humano e necessidades básicas. Evite desperdícios: adie atividades não emergenciais, como lavagem de carros e calçadas. Reutilize a água do enxágue da máquina de lavar ou do tanque para lavagem de calçados, pisos, tapetes e rega de plantas.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.