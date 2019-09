Falta de eletricidade causa transtornos aos platinenses

Na tarde desta segunda-feira

Centro da cidade a partir da rua 13 de Maio, Jardim São Francisco, imediações do Hospital Regional e parte alta da cidade, principalmente na região do Morro do Bim – ao todo 1.157 pontos de luz – foram atingidos por queda de eletricidade na tarde desta segunda-feira, dia nove, em Santo Antônio da Platina. Cerca de cinco mil pessoas foram prejudicadas.

Segundo o gerente regional da Copel, Edson Bandeira (foto), ainda não sabe a causa do desabastecimento, mas duas equipes da empresa estão trabalhando fazendo manobras para normalizar a situação.

Com relação ao Morro do Bim já estava previsto e o caso também tirou emissoras de rádio do ar. Já internet e telefones sofreram instabilidades pontuais sem relação direta com a queda da luz.

Assim que for descoberta a causa, o gerente vai informar a população através do npdiario.