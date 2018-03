Falta de vagas em creches de Ribeirão do Pinhal causa audiência pública

No dia 15 de março

A carência de vagas nas creches e nos centros municipais de educação infantil do município de Ribeirão do Pinhal (foto), será tema de audiência pública, aberta à participação de toda a comunidade, na próxima semana, no dia 15 de março. A iniciativa atende termo de ajustamento de conduta (TAC) firmado entre o Município e o Ministério Público do Paraná, a partir de inquérito civil que constatou a falta de vagas.

De acordo com a Promotoria de Justiça do município, na oportunidade, a administração municipal informará a população sobre o atual panorama das vagas nos estabelecimentos de ensino, bem como apresentará o planejamento para o suprimento dos postos faltantes, ouvindo as sugestões da população acerca do assunto. Por meio do TAC, o Município comprometeu-se a, até o final de 2019, zerar a lista de espera por vagas em creches. A audiência pública acontece a partir das 19 horas no Centro Cultural José Martins Sobrinho (Rua Paraná, s/n, Centro).

Além da realização da audiência, o termo de ajustamento prevê que o Município promova as adequações orçamentárias necessárias para que, ainda neste ano, sejam disponibilizadas mais vagas nas creches da cidade. O descumprimento do TAC poderá acarretar multa diária de R$ 500 ao prefeito de Ribeirão do Pinhal, além de eventuais medidas judiciais, com a respectiva apuração de responsabilidade por parte do agente público.

Serviço

Audiência Pública sobre vagas em creches

Local: Centro Cultural José Martins Sobrinho (Rua Paraná, s/n, Centro), Ribeirão do Pinhal

Horário: a partir das 19 horas