Falta só um mês para Festa do Bom Jesus em Siqueira Campos

Será a 88ª Edição

Acontecerá de 27 de julho ao dia seis de agosto a 88ª Edição da Grande Festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, em Siqueira Campos.

Historicamente a cidade recebe mais de 100 mil devotos e turistas, sendo considerada uma das maiores festas religiosas do Paraná. Este ano o Tema e o Lema do Novenário remetem diretamente à cura, sendo esta uma das grandes buscas por milagres atribuídos ao Senhor Bom Jesus.

TEMA – Jesus que cura o corpo, a alma e o coração.

LEMA – Basta que eu toque na barra do teu manto e serei curada (o). Mc 5, 25-34.

A programação religiosa inicia-se dia 27 de julho, com a Procissão Luminosa. De 28 de julho a 05 de agosto acontecem as novenas, sempre às 15h, 18h e 19h30m, além de missas aos sábados e domingos. O encerramento da festa acontece no dia 06 de agosto, dia do Senhor Bom Jesus da Cana Verde. As informações são do presidente do evento, Cláudio Chomiski.

Algumas iniciativas antecedem à confraternização, como a Peregrinação do Senhor Bom Jesus por todas as 35 Capelas e 2 Matrizes das Paróquias do Município, o Jantar Fraterno para 750 pessoas no dia 13 de julho, o Leilão do Gado no dia 20 de julho, a Cerimônia de Troca do Manto em 21 de julho e a Grande Cavalgada dia 28 de julho.

Diariamente, além dos espaços religiosos do Santuário (Santuário, Confessionários, Sala de Velas, Passarela do Bom Jesus, Sala dos Milagres, entre outros), os devotos e turistas podem usufruir dos Pavilhões de Alimentação do Santuário, Praça de Alimentação com comidas do Brasil todo, Shopping Popular, Parque de Diversões com equipamentos radicais e outros espaços.

Estima-se o consumo de 18 toneladas de carne bovina, 5 mil quilos de leitoas, além de 50 mil unidades de bebida sem álcool.