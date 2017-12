Família cria porca como animal doméstico em Santo Antônio da Platina

Em casa no centro da cidade

Uma família cujo animal doméstico é uma porca. No início, vizinhos, familiares e amigos se surpreendiam, mas agora já se acostumaram. Amanda Máximo é a dona do bicho, que vive no centro de Santo Antônio da Platina (rua 13 de Maio) e tem três meses (fotos).

O marido de Amanda, Márcio, é sobrinho do ex-deputado estadual e empresário Reny Borsatto e trabalha numa churrascaria platinense. O rapaz também gosta de animais, assim como a filha dos dois, Manuela, de dez anos.



Helena, nome da porca da raça Pietran, toma leite de vaca, vitamina de frutas e sucos,come arroz, ração, entre outros tipos de alimentos.

Tem o local específico para os dejetos, passeia de carro ou pelas ruas de coleira.

“É um animal como outro qualquer e gostamos muito dela, sempre levamos ao veterinário…Enfim, tudo normal”, afirma a moça, sorridente.

Pietrain é uma raça de origem belga destinada, em princípio, para a produção de carne e toucinho. Caracterizada por sua pelagem branca com manchas pretas, apresenta temperamento tranquilo. Em comparação com as raças Landrace e Duroc, a Pietrain apresenta o melhor rendimento de carcaça, porém ela não deve ser abatida pela dona, e muito menos virar churrasco: “A Helena se dá bem com a gente e também com os outros dois bichos da casa, uma gata, Pretinha, e uma cadela, a Rafinha.

Porcos são relativamente inteligentes. Eles se apegam às pessoas e é relativamente fácil adaptá-los a conviver com outros bichos numa residência, embora seja incomum.

São também fáceis de adestrar : usando reforço positivo, é possível ensinar vários truques a eles, como se faz com os cães e gatos.

Pode-se ainda utilizar o mesmo treino usado com cães para ensinar os porcos a fazer as necessidades em determinado local. Novamente, usando reforço positivo, os resultados costumam aparecer bem rápido.

É até possível que eles se acostumem a serem pegos no colo, através de associações positivas. No geral, costumam se sentir desconfortáveis quando estão com as pernas suspensas, o que pode fazê-los gritar de forma até assustadora. Se a intenção for poder pegar algum porquinho no colo sem maiores escândalos, é importante ter paciência e respeitar o limite deles.

A dificuldade pode aparecer quando Helena tiver pouco mais de sete meses, quando pesará em torno de pelo menos 80 quilos.Mas,a família não aparente preocupação com o futuro e curte a porquinha com alegria e disposição.