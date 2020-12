Mimo foi sorteado e entregue nesta semana de fim de ano

A nova promoção Molinis/Npdiario – mais uma vez – foi um sucesso e sorteou uma Cesta Especial simplesmente fantástica.

A felizarda é Beatriz Bonifácio ( fotos com a filha, Pietra, de quatro anos, com a gerente-geral do Molinis, Flávia Gonçalves, e o diretor do npdiario, Valcir Machado). A família reside na fazenda Santa Rita, em Santo Antônio da Platina.

O super kit contém 17 itens:

Molho Pomarola,

Talharim massa caseira,

Leite condensado Nestlé,

Creme de leite Nestlé,

Gelatina de morango,

Coca-cola de 1,5 litro,

Massa para bolo de chocolate,

Petisco Club Social,

Pote de doce de leite,

Biscoito champanhe,

Tábua de carne Molini’s,