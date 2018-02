Família de gerente-geral do Banco do Brasil é sequestrada; bandidos levam R$ 200 mil

Hoje em Santo Antônio da Platina

Três bandidos invadiram a residência do gerente-geral do Banco do Brasil de Santo Antônio da Platina, Ricardo Figueiredo (Foto/Arquivo Npdiario) na noite desta quarta-feira, dia sete.

Ele e seus familiares foram rendidos pelos marginais(sem máscaras e fortemente armados) que mantiveram todos presos na casa, na rua Benjamin Constant, centro da cidade. Pela manhã, ele foi ao banco, localizado na rua Marechal Deodoro, centro da cidade (foto).

Figueiredo sacou e entregou cerca de 200 mil reais para um dos elementos , e posteriormente, o bando libertou as vítimas na zona rural de Joaquim Távora

Extorsão mediante sequestro é caso para o o grupo Tigre( Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial), da Polícia Civil, que já está no Norte Pioneiro.

Mas, a polícia territorial (Civil) já adiantou providências como perícia no local, análise de filmagens, retrato falado etc.

A agência platinense é considerada a mais importante da região.

Ricardo Figueiredo tem 42 anos.Ele assumiu a gerência-geral no ano passado.

Como polo regional, Santo Antônio da Platina também apresenta interessados de outros municípios.

O agronegócio é o principal segmento, sendo responsável por cerca de 70% das linhas e da movimentação.

Figueiredo tem 18 anos de profissão na mesma instituição financeira e nunca tinha passado por situação similar.

Ele trabalhou também em Campo Mourão, Umuarama e em outras cidades do Paraná, é casado e tem duas filhas.