Família de motociclistas é destaque no Norte Pioneiro

Piloto participará de evento esportivo sábado e domingo

Fabinho Brito, aos 38 anos, se consolidou como principal atleta de moto-velocidade no Norte Pioneiro. Patrocinado pela Pro Tork, Construcasa Bordignon, Npdiario, MF Vans e Schmidt Motos, é tri-campeão paranaense de Velocross e já conquistou mais de mil troféus.

Na manhã desta quarta-feira, dia 15, ele, a esposa Suelen e o filho de ambos, Kaian, de sete anos, visitaram o npdiario para divulgar a Copa Paraná de Velocross 2018,que terá sua terceira etapa realizada neste fim de semana, dias 18 e 19 de agosto, na cidade de Santo Antônio da Platina, comemorando 104 anos do município. Será na arena de rodeio da Efapi especialmente adaptada para o evento esportivo.

Fabinho iniciou a carreira aos 13 anos andando em Mobilete, foi campeão de Willy e passou a ser profissional(hoje também possui uma oficina e empresa de comercialização de motopeças em Santo Antônio da Platina.

A mulher também tem alguns títulos e o menino Kaian já vem se destacando em campeonatos de mini-motos.

Pilotos de todo o estado devem alinhar no gate para a disputa de 16 categorias, com premiação de R$ 6 mil, no final de semana.

No sábado, os treinos começam às 14h e as primeiras provas às 16h50. Já no domingo, os treinos são retomados às 9h e as provas seguem a partir das 11h10.

A entrada é franca.

Inscrição subsidiada Pro Tork- Além de patrocinar a competição, a Pro Tork ainda oferece um grande suporte aos atletas, através da inscrição subsidiada. Quem utilizar os equipamentos da marca, pode se inscrever de graça. Confira o regulamento completo e mais informações no site: www.umaroda.com.br