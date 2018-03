Família do menino que ficou famoso por ser honesto compra casa, moto e carro

Eles receberam doações de várias partes do país

Nesta segunda-feira, dia 12, eletricista de Santo Antônio da Platina, João Neto, teve notícias positivas do menino que ajudou a ficar famoso.O exemplo de honestidade do garoto ficou conhecido em todo o país e acabou aparecendo no programa de Luciano Huck, da Rede Globo, onde a família ganhou R$ 30 mil.

Depois, os platinenses receberam outras doações de pessoas anônimas e agora, o pai, Alessandro(mesmo nome do filho) revelou onde investiu o dinheiro e Neto foi o primeiro a ficar sabendo.

Nesta segunda, relatou o ocorrido:

Quatro meses depois, a história do menino que me devolveu dois reais de troco, após eu ter religado a luz, apresenta o capítulo mais adorável.

Ontem, lá pelas 11 da noite, o pai do menino me manda mensagem me convidando para conhecer a casa que ele comprou. Topei na hora!

Hoje, fiquei emocionado ao chegar naquela simpática casa azul, no povoado rural da Platina.

Alessandro contou que, com todo o dinheiro que recebeu deu pra ajustar suas contas, além da casa, comprou uma moto Honda para fazer orçamentos e pequenos reparos… Comprou também um veículo Doblô para trabalhar.

As crianças (Alessandro Junior, Cristiano e Ana Beatriz) já estão matriculados na escola do lugar… Completou dizendo que as crianças estão irradiando felicidade.

Eu, do meu lado, só tenho que agradecer a Deus por ter me usado como instrumento para que essa família saísse da miséria e incertezas as quais estavam mergulhados.

Alessandro disse, entre lágrimas, que foi Deus que me colocou nas suas vidas.

Essa noite, seguramente, sonharei com anjos.

