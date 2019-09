Fanfarra de colégio platinense se apresenta em Andirá (vídeo)

No 7 de Setembro

O Desfile de Sete de Setembro no centro de Andirá foi abrilhantado com a exibição da conceituada fanfarra do Colégio Tiradentes, de Santo Antônio da Platina.

Regida pelos maestros Marcos Silva e Rodrigo Soares, possui 25 integrantes (fotos e vídeo).

O Colégio Estadual Tiradentes foi inaugurado em 1956 e é dirigido há 11 anos por Lucila Cristina de Oliveira Machado Silveira.

O estabelecimento de ensino oferece contra-turno com salas de recursos multifuncionais, com 45 professores,centro de ensino de línguas estrangeiras modernas, dez funcionários e 400 alunos ofertando educação de elevada qualidade.

É segundo lugar em notas no ENEM e terceiro no Ideb no município.