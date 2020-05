Fanorpi terá novidades a partir da semana que vem

Promoverá um novo tempo no ensino superior da região

A diretora-geral da Faculdade do Norte Pioneiro(Fanorpi), Graça Zurlo (fotos) esteve a convite na tarde desta quarta-feira, dia seis, no npdiario, em Santo Antônio da Platina. Na ocasião, confirmou estarem alinhavadas as tratativas para a transição e promoverá um novo tempo no ensino superior da região.

Provavelmente na semana que vem serão anunciados os diretores do tradicional e conceituado estabelecimento de ensino, o primeiro da iniciativa privada na região.

Graça explicou que haverá novidades, porém preferiu que tudo seja anunciado nos próximos dias.

De qualquer forma, tranquilizou a comunidade acadêmica e os pais e parentes dos alunos,colaboradores e professores

A Fanorpi mantém cerca de 800 alunos em cursos: Direito, Administração de Empresas, Contábeis, Enfermagem e Pedagogia