Fantasias, sonhos e fadas em espetáculo (vídeo)

Em Santo Antônio da Platina

O SESI Cultura Paraná tem promovido no Norte Pioneiro variadas ações artísticas com entrada franca, entre shows musicais, espetáculos teatrais, exposições e mostras. A novidade no mês de julho é o espetáculo “Z- as Imagens são Palavras que Sumiram”.

A peça, que é inspirada no universo fantástico dos contos de fadas, passa por Santo Antônio da Platina no dia 24 (uma quarta-feira) com 40 minutos de duração.

A entrada é franca.

Em pequenas narrativas, construídas em um universo de sonhos, se desenrola o enredo do espetáculo “Z – As imagens são Palavras que Sumiram”.

A montagem do grupo CórtexArte mergulha em referências dos contos de fadas e dos livros de fantasia para contar a história de um cavalheiro e de uma donzela que passam por aventuras das mais diversas.

A encenação de Z tem chamado a atenção da crítica especializada como um espetáculo “pós-moderno para crianças”.

Os gestos, a manipulação de bonecos e objetos, as músicas e sonoridades que criam ambientes, os adereços lúdicos e oníricos, entre outras sutilezas são utilizados para fazerem as palavras “sumirem”.

A peça será apresentada no espaço do SESI. Ela tem classificação livre e os ingressos gratuitos podem ser retirados com alguns minutos de antecedência na bilheteria.

SERVIÇO

O SESI Cultura Paraná apresenta

Espetáculo “Z – as imagens são palavras que sumiram”

SESI Santo Antônio da Platina

Data: 24 de julho

Horário: 20 horas

Duração: 40 minutos

Classificação: livre

Valor: gratuito (

Local: Teatro SESI Santo Antônio da Platina

Endereço: Rua José Vieira de Gusmão, número 850 – próximo a BR km 40