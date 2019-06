FAPI de Ourinhos começa na sexta-feira (vídeos)

São muitas atrações

A FAPI (Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos) é a maior feira de portões abertos do Brasil e a maior feira de Ourinhos e região, com entrada franca, chega a sua 53ª edição ininterrupta. Será de sete a 16 deste mês.

Pela segunda vez uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil possui monitoramento ao vivo 24 horas. A Secretaria de Segurança Pública de Ourinhos implantou o sistema com uma central de monitoramento dentro do recinto, proporcionando mais segurança e bem-estar para os frequentadores do evento.

Em parceria com a empresa Service Security, o recinto foi totalmente equipado e coberto com os olhos eletrônicos. Já é possível calcular a queda drástica no numero de delitos registrados pela Polícia no Parque da Exposições. As imagens são geradas e acompanhadas ao vivo 24 horas, diretamente de um stand montado no recinto.

Diversas câmeras são ‘Speed Dome’, um equipamento de altíssima qualidade, que permitem uma visualização de 360º com um zoom impressionante. “Todo o espaço do recinto, o local do show e o parque de diversões, estão cobertos pelos olhos eletrônicos da Secretaria de Segurança Pública de Ourinhos, caso alguém tente algum furto, briga ou algo de ilícito, será identificado e responsabilizado pelos atos”, garante o Coronel Wagner Soares, secretário de segurança do município.

A FAPI de Ourinhos ainda conta com duas câmeras analíticas, que permitem a contagem de pessoas e o levantamento de dados importantes para a segurança do evento.