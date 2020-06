Fascinante Gata da Semana é jovem de 27 anos de Carlópolis

Moça de talentos múltiplos se nutre do mundo fashion Alessandra Abucarub (fotos) é nascida e criada em Carlópolis, tem 27 anos. Formada em Design de Moda, possui um ateliê de beleza, onde atua como maquiadora, micro-pigmentadora, design de sobrancelha, extensionistas de cílios e hairStyle. A morena também é Digital Influencer e produz conteúdos de cuidados com a beleza, maquiagem, moda, alimentação e saúde no seu Instagram @alessandraabucarub

A diva também é miss, ama desfilar desde criança e no decorrer dos anos acumulou alguns títulos como Miss Simpatia Japira, Rainha da Festa da Uva, Miss Simpatia da Efapi, Miss Beauty, Miss Brasil Personalidade, 1ª Princesa Brasil Morld, Miss Simpatia Paraná Oficial, e mais recentemente, representando Carlópolis se tornou Miss Paraná de las Américas. Na sequência, coroada 3ª Miss Brasil de las Américas 2020 e iria representar o Brasil na Colômbia em Cartagena no concurso internacional, mas com a pandemia foi cancelado.

Também já participou de um reality show para modelos que era transmitido pela Band Curitiba, Garota Stylo, ficou em segundo lugar entre 32 garotas.

Agora, surge imponente como a nova Gata da Semana .

