Fascinante Gata da Semana é universitária de Carlópolis

Monumento de beleza arrebatadora tem apenas 20 anos de formosura

Larissa Moreno (fotos) tem 20 anos, mora em Carlópolis e cursa o 3º ano de Direito, na Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Jacarezinho.

“Amo sair com meus amigos, ir para as festas, dançar e curtir. Mas, também sempre tiro um tempo para ficar com minha família e minha cachorra (que é minha bebê), afinal, eles são minha base. Tenho uma rotina de treinos e dieta, a qual busco seguir corretamente, mas não quer dizer que as vezes não dou umas “deslizadas”. Sou apaixonada por roupas e sapatos, não é em vão que estou sempre na loja dos meus pais, de calçados e confecções (Casa Nova – @lojacasanovacarlopolis), ajudando no que posso. Nas horas vagas gosto de ler, assistir filmes e séries, checar minhas redes sociais e andar de bicicleta. Busco sempre dar o melhor de mim em tudo que vou fazer e ser minha melhor versão com as pessoas que me cercam. Vivo a vida intensamente, até porque a vida é muito curta para passar vontade”, afirma a linda.