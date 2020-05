Fecha único restaurante italiano do Norte Pioneiro

Mas Ristorante Divino Gusto continuará atendendo delivery

As chefs Maríndia Disseró e Regininha Garrett visitaram o npdiario na tarde desta quarta-feira, dia 20, para anunciar o fechamento de sua sede (foto abaixo), em Santo Antônio da Platina. Mas, também avisar que continuarão as atividades em outro endereço, num sistema comercial imposto pela pandemia. Pelo menos neste momento, passarão apenas ao serviço de entrega em casa, mantendo, evidentemente, a mesma qualidade de sempre.

O esclarecimento é este: “Queridos amigos e clientes, comunicamos oficialmente que há meses nosso restaurante vem sendo afetado financeiramente pelo cenário econômico atual, os fatores que mais influenciaram nessa situação foi a queda significativa da demanda e o aumento expressivo dos custos operacionais.

Motivadas pela situação e por força da Pandemia que estamos enfrentando, nós, proprietárias do Divino Gusto, decidimos por bem transferir o atendimento ao público para a Rua 24 de Maio, 884 com um novo modelo de atendimento: Marmitas no horário do almoço e Delivery do Cardápio À La Carte nos finais de semana. Continuaremos a fazer nossos pratos, pães, risotos, pizzas, massas frescas a todas as pessoas que tiverem interesse para serem finalizadas em suas casas e iguarias deliciosas. Teremos o maior prazer em atendê-las.

Quando tudo voltar ao normal, retornaremos em um novo local, ministraremos cursos para cozinheiros, garçons e tudo o que envolve o setor alimentícios”.

As Chefs contaram que por mais de cinco anos o restaurante foi o lugar de encontro e de viver bons momentos ‘a Italiana’ ao lado de amigos e familiares. Agradecemos a todos os clientes que visitaram o Divino Gusto ao

longo desse tempo, esperamos que as experiências compartilhadas no percurso sejam recordadas com muito carinho. Reconhecemos a confiança depositada em nosso trabalho e nos sentimos felizes pelas amizades conquistadas.

O Divino Gusto não vai paralisar as suas atividades integralmente. Durante o período de transferência, permanecerá por mais algumas semanas no seu endereço atual e simultaneamente começará a atender no novo endereço. Elas ressaltaram que os clientes nem perceberão a mudança física e não ficarão sem saborear as delícias das Chefs.

Os pedidos permanecem exclusivamente pelo 43 99807-7317.

Prosseguirão com a excelência na culinária Italiana e internacional. A Chef Marindia que também é mestre pizzaiola, confirmou que as pizzas italianas voltarão a ser produzidas.

Uma grande novidade será o famoso “Frango Americano no Balde” (trata-se de pedaços de frango crocantes e fritos).

O Ristorante Divino Gusto irá se reinventar em diversas formas e passa a atender como “Expresso Divino Gusto”, mantendo a qualidade e o cuidado que sempre teve ao elaborar seu pratos. Aguardem as novidades que estão por vir.

Agradecemos desde já a compreensão de todo nesse momento.

