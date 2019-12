Federação premia associação comercial de Santo Antônio da Platina

Cerimônia realizada na Capital

A Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná( FACIAP), junto com o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas,) entregaram a Placa de Bronze à ACESAP (Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina). A entidade participou do Programa de Certificação em Gestão Faciap (PCGF). A solenidade aconteceu no meio desta semana em Curitiba.

O objetivo do programa é alavancar o desempenho organizacional das associações, melhorar processos e implantar ferramentas de boas práticas de gestão.

Foram trabalhados conceitos nas áreas de pessoas, processos internos, finanças, atendimento ao cliente, cultura associativa, desenvolvimento local e serviços. Ao longo da iniciativa, a Acesap foi pontuada segundo o desempenho alcançado.

De acordo com o presidente, Nelson de Camargo, o prêmio mostra a evolução que a entidade está tendo: “Estamos muitos felizes em participar pelo primeiro ano do programa e já voltar com a Placa de Bronze, sentimos uma grande evolução desde do período que começamos, conseguimos trabalhar vários processos novos, e implantar serviços importantes para o empresário como Certificado Digital, e estamos concluindo o esforço para se tornar ponto de emissão de Certificado de Origem IPPEX (documento obrigatório para quem precisa exportar) também estamos mais próximos do SEBRAE, e com representatividade em Comitês e Conselhos que trabalham para o desenvolvimento local, além de uma equipe comprometida e eficiente com o comércio local, nossos colaboradores administrativos José Henrique, Joseph Fernandes, Vanil Pereira(fotos) e nossa parceira Daiane Wardenski (do estágio); juntamente com a diretoria estão vestindo a camisa da entidade e cheio de projetos novos para ano que vem”.

Nelsinho projetou 2020: “Nossa missão é trabalhar com mais força o Associativismo e a valorização do pequeno empresário do município, para que ele possa ter maior competitividade; dedicamos a todos esse prêmio e agradecemos por acreditar em nossa gestão; nossa meta é trazer o ouro, pois juntos somos mais forte”, assinalou, grato e otimista.