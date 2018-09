Feijoada do Decken domingo na Seven (Siqueira Campos)

Pagode, sertanejo e eletrônico

Será realizada no próximo domingo, dia 23, a Feijoada do Decken, na boate Seven, em Siqueira Campos.

Além da feijoada, haverá três atrações: Pagode do ArtConqsta, Sertanejo do Fabinho e Zé Alan, além do eletrônico da DJ Danny Freitas (foto).

Para as mulheres, terá maquiadora retocando as maquiagens, e para os homens, barbeiro cuidando da barba.

Confirmada a presença do Tigres BarMan com os melhores drinks da região, produtos para degustação e decoração.

A camiseta será o ingresso do evento. As últimas disponíveis têm no valor de R$ 50,00, garanta já a sua. Telefone para contato: 43 99935-2231.