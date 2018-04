Feiquenius atinge Hospital Regional do Norte Pioneiro

Notícia falsa viralizou na região

Alguém tem sangue AB negativo ou conhece alguém? É urgente!

Uma crianca no Hospital Regional está precisando de sangue e no hemocentro não tem. Ela está correndo risco de morte. Os médicos deram apenas 24h pra ela. O nome dela é Elisa Mirela Guedes de Lima. Se quiserem repassar para outro grupo, ajude galera. Um dia poderemos precisar de ajuda tbm …podem enviar.

Repassando.

Ajudem a repassar por favor. 982821492 é o tel da pessoa

É urgente!

Elisa Mirela Guedes de Lima, uma criança, estaria precisando de sangue e correndo sério risco de morte,pois necessitaria urgentemente de sangue AB negativo.Outro Fake News circula no aplicativo Whatapp e em redes sociais e milhares de pessoas, de boa fé, compartilharam.

O npdiario buscou a informação correta: Não há ninguém com esse nome, o telefone celular postado na mensagem jamais existiu e a diretora-geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro, Fátima Izac (foto) confirma: “É tudo mentira, gente irresponsável brincando com coisa séria”, afirmou.

A expressão já ganhou uma forma em Português: Feiquenius, uma inverdade que potencializa em casos de correntes para salvar a vida de crianças aparecem online.

A versão também atingiu Taubaté, no interior de São Paulo e Telêmaco Borba, no Paraná, entre outras cidades e regiões. O hemocentro de Blumenau(SC) também já informou que a mensagem é improcedente Trata-se de um boato de 2014.

Pedir sangue AB negativo é sinal de que não se entende o básico dos tipos de compatibilidade de doações de sangue. As pessoas do sangue tipo AB podem receber doações de quaisquer outros tipos de sangue: A, O e B. Por ser fator negativo, pode receber dos fatores A­, O­ e B­. Por outro lado, o sangue AB negativo pode doar sangue apenas para sangues do mesmo tipo.

Hipoteticamente, para salvar Elisa somente seria preciso de um sangue do fator Rh negativo. Mais do que isso, o tipo de sangue AB negativo é o mais raro de ser encontrado: com 0,5% de incidência. Sendo assim, apenas 0,5% das pessoas poderiam receber esse tipo de sangue.

O npdiario tem repetido nas últimas semanas: Aplicativos e redes sociais não são jornais, notícias devem ter crédito quando, efetivamente, tenham sido publicadas em veículos de comunicação conceituados e sérios.

