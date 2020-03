Feira de serviços acontece em Abatiá nesta semana

Haverá vários serviços disponíveis

A segunda edição do Paraná Cidadão de 2020 acontece nesta semana, nos dias 4, 5 e 6 de março, no município de Abatiá. O evento promovido pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho será no Salão Paroquial da Igreja Matriz – Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Avenida Brasil, 232, no Centro, das 9h às 17h.

A população da cidade e região terá gratuitamente mais de 30 opções de serviços sociais, de cidadania e inclusão. A partir desta edição será ofertado também o Workshop de Smartphone para Idosos. “Oferecemos todos os serviços sociais com a estrutura do Governo e da prefeitura em um só local. Esse é o compromisso da nossa gestão, levar ações gratuitas onde o povo está”, ressaltou o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

O primeiro dia (quarta-feira, 04) será reservado para a confecção de carteiras de identidade exclusivamente para crianças e adolescentes de 2 a 17 anos, ação que faz parte do Programa Criança e Adolescente Protegidos, em parceria com o Tribunal de Justiça.

Na quinta e na sexta, serão ofertados à população diversos serviços, como emissão e agendamento para confecção de documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho); cadastro no programa Nota Paraná; do Detran; cadastro para tarifa social de água e luz e cadastro no ID Jovem. O público também terá à disposição orientações nas áreas jurídica; do consumidor; da mulher (com o Ônibus Lilás); da pessoa com deficiência e da pessoa idosa (com o passe livre intermunicipal), além de informações sobre a garantia dos direitos fundamentais e assistência social.

O evento é promovido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, em parceria com secretarias de Estado, prefeitura e outras instituições parceiras e voluntárias.

SMARTPHONE – O workshop destinado a pessoas com mais de 60 anos ensinará a utilizar diversas funções do aparelho, como personalização do celular, como inserir papel de parede ou plano de fundo; aumentar ou diminuir volume e o tamanho de letras, mover e/ou excluir ícones, cadastrar, alterar e excluir contatos, ler, enviar e excluir mensagens. Os participantes também vão aprender a baixar aplicativos/ferramentas como WhatsApp, pesquisar informações usando navegador da internet, usar redes sociais, tirar fotos, compartilhar e limpar galeria de fotos, entre outros recursos.