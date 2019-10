Feira do Artesanato Platinense acontece neste sábado

Na praça da igreja Matriz

Neste sábado, dia cinco, começa a partir das nove horas da manhã e prossegue até 12h30, mais uma exposição de diversos produtos da FEIRA DO ARTESANATO que em 21 de novembro próximo completará quatro anos de atividades em Santo Antônio da Platina.

“Os artesãos trouxeram a ideia. Juntos, formulamos os conceitos através de reuniões freqüentes e optou-se de fazer na Praça, principalmente após a boa repercussão do evento Intervenha, que superou expectativas naquele local”, disse Altvater, que atualmente reside em Araraquara (SP).

“Por residir fora de Santo Antônio não tenho acompanhado muito a organização da Feira, mas sinto bastante orgulho em ver como o grupo continua unido e uniforme. Digo isso, porque sempre que estou na Cidade e vejo sua realização fico feliz e também satisfeito por ter feito parte disso. Defino meu período no departamento de cultura como ótimos anos de grandes realizações e grandes amizades como fiz também com os artesãos e desejo sucesso a todos e que estejam sempre unidos e empenhados por esta importante causa de propagar o artesanato na Cidade”, enfatizou

A iniciativa ocorre sempre na Praça Frei Cristóvão, mais conhecida como ‘Praça da Matriz’, que teve como idealizador o artesão de luminárias José Mário. Na época, ele confeccionando seus produtos muito criativos, foi atrás de diversas pessoas que no dia a dia trabalhavam como artesãs, montaram um grupo e, o passo seguinte, foi procurar o poder público. Na época era Diretor Municipal de Cultura, Antônio Altvater que ficou no cargo de março de 2014 até maio de 2017.

O artesanato é o próprio trabalho manual, utilizando-se de matéria-prima natural, ou produção de um artesão. Mas, com a mecanização da indústria, o artesão é identificado como aquele que produz objetos pertencentes à chamada cultura popular. Entre tantos tipos de matéria-prima artesanal para se trabalhar, destacam-se: decoupagem, cartonagem, artesanato em MDF, em Fuxico, EVA; pinturas de tecidos, crochê, biscuit, etc.

No quesito funcionalidade, o artesanato é tradicionalmente uma produção que se realiza com a família, no próprio lar, em alguns casos, aluga-se um ponto comercial pequeno para tornar o produto mais visível, porém, o que ocorre normalmente pelo País, principalmente em cidades turísticas e capitais, é a Feira do Artesanato em praça pública, seja em calçadão ou bosques e praças arborizadas. Nas casas, os artesãos realizam todas as etapas da produção, desde o preparo da matéria-prima, até o acabamento.

Sabe-se que o Artesanato é a cultura brasileira, a valorização da arte do artesão, da mulher, do homem criativo que cria, dá formas a diferentes materiais originando belas peças e produtos. Aliás, o artesanato brasileiro é conhecido em muitos países por sua criatividade. Saber identificar e estimular a identidade cultural de cada região, por meio do artesanato, é de fundamental importância para a cultura e para o artesanato em si.

Entre os tantos artesãos de Santo Antônio da Platina, a reportagem do npdiario conversou com alguns, com Maria Goreti dos Santos. “Estou muito feliz de participar da feira, pois além de expor meus trabalhos fazemos amigos e parceiros”, disse ela que está em atividade há 15 anos e desde o início da exposição da Feira do Artesanato na Cidade. “Eu trabalho com crochê e costura criativa e desde novembro de 2015 participo da feira com as companheiras”.

O casal Maire Pupa Dolce e Paulo, na companhia de uma das filhas, aderiu recentemente a participar da Feira do Artesanato platinense. Maire é artesã há 20 anos e começou trabalhar com laços apenas há dois anos. “Trabalho com laços, tiaras de cabeça e enfeites natalinos e começamos a expor nossos produtos na Feira do Artesanato no dia 28 de setembro. Estamos contentes por participar e, em particular, espero que a feira seja cada vez mais divulgada na Cidade e região”, destacou ela que também está inserida na produção de alimento, fazendo Nhoque de batata ou mandioca, Escondidinho de mandioca, tudo sem glúten e/ou lactose, além de outras gostosuras.

Ana Maria Silvério é outra artesã que está desde o começo da Feira, expondo artigos de crochê, bordados, bonecas de feltro, pano; amigurume, sabonetes e aromatizadores; bolsas de tecidos; bolos variados, gelados gourmet etc.

Ela começou na atividade em 27 de dezembro de 2015, porém, envolvida com artesanato na companhia de suas filhas – uma delas artesã em Cornélio Procópio – participou da criação e efetivação da Feira do Artesanato na Praça da Matriz, um mês antes de começar na área. Segundo Ana Maria “estamos necessitando de mais divulgação e ter outros atrativos paralelos à feira ali na praça, para atrair as pessoas, como por exemplo, apresentações musicais, oficinas de artesanato”, citou apenas para dar alguns exemplos de criatividade para atrair mais pessoas ao local. Ainda de acordo com ela “na medida do possível todos os que por aqui passaram e os que estão atualmente, não medem esforços de divulgar a Feira do Artesanato, porém, acredito que podemos melhorar ainda mais”.

Atualmente a Feira do Artesanato em Santo Antônio da Platina tem a coordenação de Paula Flausino Yamashita e Cláudia Kobayashi. Paula trabalha com bolos e doces artesanais e, Cláudia, com costura criativa.

Paula reconhece que atualmente a Feira do Artesanato tem ainda sido reconhecida pelo diretor municipal de Indústria e Comércio, Antônio Marcos de Souza, que fez o convite e permitiu que as artesãs interessadas pudessem participar das comemorações dos 105 anos de emancipação política e administrativa de Santo Antônio da Platina, no dia 20 de agosto; e no pavilhão da Exposição-Feira Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro (Efapi) em abril último, no Parque de Exposições ‘Dr. Alicio Dias dos Reis’; e a Prefeitura permite os artesãos de exporem na Praça Frei Cristóvão.



Paula Yamashita lembra que “quando começou a Feira do Artesanato tínhamos fila de espera para fazer parte do grupo de expositores, chegamos a ter 35 integrantes, mas, hoje, estamos com 22 expositores cadastrados; recentemente tivemos desistências de uns e outros entraram para o grupo”.

Quanto ao público que prestigia e faz suas compras, Paula reconhece que ainda não é o ideal, mas as artesãs estão otimistas. “Esperávamos por um público melhor, até porque a Praça é um local onde passa muita gente, mesmo assim, ainda não recebe um público que tenha mais afinidade com produtos artesanais e é o que esperamos atrair no dia a dia”.



Diante do exposto por uma das coordenadoras, muitas artesãs entendem que a Feira do Artesanato é uma atividade que está voltada para o meio cultural, por isso, se na Praça da Matriz, nas manhãs dos sábados em que ocorre à exposição – dois sábados por mês –, tivessem outras atividades paralelas, certamente, o fluxo de pessoas aumentaria e os produtos comercializados estariam à vista de mais gente e, a probabilidade de fazer com que a Feira fosse mais conhecida seria uma conseqüência.

“Nós estamos divulgando a Feira, colocamos no Facebook, partilhamos convite pelos grupos de WhatsApp, temos o apoio do Vinícius Corsini que tira fotos e publica em nossa página, enfim, na medida do possível, fazemos divulgação”, disse Paula, demonstrando que as artesãs estão com os pés no chão porque tudo tem um custo e com as vendas não aquecidas, é preciso compreender que não dá para assumir uma despesa de divulgação como faziam anteriormente também em rádio.



Paula Yamashita destacou que a Feira do Artesanato normalmente funciona de 15 em 15 dias, nas manhãs de sábados, das 9h às 12h30, na Praça da Matriz. A preferência de realização é no primeiro e terceiro sábados, porém, alterações ocorrem. Em setembro foi realizada nos dias 14 e 28. Em outubro, a primeira data é neste sábado, dia 5.

“As pessoas na dúvida podem acessar nossa página no facebook e acompanhar a divulgação oficial das datas em que estaremos expondo os produtos artesanais”. A página do facebook da Feira do Artesanato é: @feiradeartesanatosap, que é atualizada frequentemente com informações e fotos.

Reportagem: Fábio Galhardi

Especial para o npdiario