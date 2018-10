Feira Internacional do Café movimenta economia de Jacarezinho

Até esta sexta-feira no Centro de Eventos

A 11ª Ficafé (Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná) deste ano tem foco na tecnologia, na qualidade do grão e na diversificação da produção. A intenção é fomentar o mercado de excelência e dar ao agricultor a oportunidade de ter renda em períodos alheios ao da colheita. Por isso, estão sendo feitos debates sobre avicultura e fruticultura, além da programação normal, no evento que está sendo realizado desta quarta (3) até sexta-feira (5), no Centro de Eventos de Jacarezinho.

O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento George Hiraiwa (foto) participou da abertura do evento na manhã desta segunda-feira, dia três.



Outro tema que se destaca na programação é “O universo feminino dos cafés especiais”. O consultor e gestor do projeto Cafés Especiais do Sebrae/PR, Odemir Capello, afirma que o trabalho das mulheres tem sido muito valorizado internacionalmente nesse segmento, porque elas apresentam maior cuidado no trato. Ainda, Capello lembra que haverá a premiação no terceiro dia de feira da 6ª edição do Concurso Sabores do Norte Pioneiro. São esperados 3,5 mil visitantes.

O gestor do projeto no Sebrae diz que é preciso buscar oportunidades e desenvolver variedades especiais. “Todo o trabalho feito é para melhorar a tecnologia, como a para desenvolver o café cereja descascado”, diz. Com maquinário específico, a secagem sem a casca reduz fermentações na polpa que a secagem comum gera, por ser mais lenta principalmente pela presença da casca externa, e gera um produto menos encorpado. “A tendência é que a Ficafé passe a trazer as novidades das culturas mais produzidas na região”, completa.

No primeiro dia, além da palestra sobre o universo feminino, Capello destaca a palestra sobre “Nutrição para produção de cafés especiais”, ministrada pelo engenheiro agrônomo João Miguel Ruas. Também será feito o Seminário Regional de Fruticultura, com informações sobre comercialização, mercado e qualidade, além de um painel sobre a agroindústria regional.

O objetivo é dinamizar a economia regional e dar uma opção ao cafeicultor. Para a feira, serão apresentadas as culturas de abacaxi e maracujá, duas das cinco principais culturas do Norte Pioneiro.

Ficafé 2018

A Ficafé 2018 é promovida por Sebrae/PR, Acenpp (Associação dos Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná), Cocenpp (Cooperativa de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná) e Indicação de Procedência do Norte Pioneiro do Paraná.

É possível acessar a programação completa no endereço eletrônico www.ficafe.com.br

Agenda de palestras:

04/10 (quinta-feira)

9h às 10h30: Manejo de Nematóides no Café

Palestrante: Jaime Maia dos Santos

14h às 15h30: Seleção e padronização e seu efeito na qualidade na torra do café

Palestrante: Adhemar Augusto Martins

05/10 (sexta-feira)

9h às 10h30: Manejo da broca do café

Palestrante: Guilherme dos Santos Salomão





NÚMEROS DO EVENTO

4 mil visitantes, na maior parte produtores de café, de 3 países nos 3 dias de evento;

60 marcas expositoras, gerando cerca de 5 milhões em negócios*;

06 estados brasileiros representados por seus produtores, empresários e/ou governo;

15 patrocinadores nacionais;

+ de 30 compradores internacionais na feira;

120 horas de conteúdo e debates para mais de 2.000 pessoas;

30 workshops, palestras, laboratórios de experimentação;

+ de 10.000 cafés servidos das regiões do Norte Pioneiro do PR;

27 municípios do Norte Pioneiro produtores de café, representando milhares de produtores;

30 sessões de cupping, mais de 500 xícaras provadas;

Cerca de 50 artigos e matérias publicadas nacionalmente;

Mais de 40 mil visitantes no site da Feira, com mais de mais de 104 mil páginas visualizadas.