Feira Livre Platinense reabre mas hortifrútis acabam em três horas

Produtores prometem mais estoque sábado que vem

O Decreto Nº 176/20 foi assinado nesta sexta-feira, dia 17, pelo prefeito Professor Zezão. O ato “Estabelece a Autorização de Uso Temporário de parte das instalações do Estádio Municipal José Eleutério da Silva pela Associação Platinense dos Agricultores Familiares e dá outras providências.”

A Feira Livre aconteceu entre sete horas e meio-dia deste sábado, dia 18, em Santo Antônio da Platina, só que em torno de dez horas os hortifrútis já tinham acabado. O abastecimento foi insuficiente.

Quem chegou a partir desse horário encontrou alguns produtos como alimentos, por exemplo, mas legumes, hortaliças, frutas etc foram todos comprados.

Segundo explicou o secretário de Agricultura e Meio-ambiente, Luis Carlos da Silva, os feirantes não tiveram tempo suficiente para colher os produtos, mas garantiu que no sábado que vem, dia 25, ela estará completa e com bastante estoque para atender a demanda.

No interior do estádio, com todos os cuidados de higiene e sanitários para evitar aglomeração, álcool gel, com proibição de consumo de alimentos dentro do local e apenas com produtores platinenses, a iniciativa tende mesmo a ser sucesso.

Ele pediu a colaboração dos consumidores para evitarem grupos de conversa no evento público.Segundo Luis Carlos, a Feira da Lua, realizada normalmente na avenida Oliveira Motta às terças-feiras de noite, ainda não foi liberada, o que poderá ser feito em outra ocasião.

