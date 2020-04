Ferramenta acompanha a evolução da pandemia

E identifica os municípios mais afetados no Paraná

Uma nova ferramenta adotada pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil permite acompanhar a evolução dos casos do novo coronavírus no Paraná. O Flowchart do Covid-19 é um sistema que possibilita uma fácil visualização dos dados de desenvolvimento da doença, assim como a identificação dos municípios mais afetados no Estado.

Ela ficará disponível no site da Defesa Civil (www.defesacivil.pr.gov.br) e pode ser acessada por qualquer pessoa.

Atualmente, a ferramenta contempla dados referentes à quantidade de casos e mortes e permite ter um acesso visual, por mapa, dos municípios com pacientes confirmados no Estado. Além disso, também identifica diferenças entre os locais afetados a partir de círculos de identificação, com tamanhos diferentes para cada nível.

Possui também uma visualização de comparação com os demais Estados do Sul, de forma que seja possível conhecer como está o desenvolvimento da doença em Estados próximos e com o clima semelhante com o do Paraná, além de comparar as datas de contágio em cada Estado. O quantitativo de casos e mortes em cada município também pode ser verificado em uma lista, organizada pela quantidade de casos.

EVOLUÇÃO – Na curva de evolução, além de poder verificar como a epidemia está se desenvolvendo no Estado (ao passar o cursor sobre a linha do gráfico, os números de casos aparecem conforme a data), também dá para verificar a possível evolução para os próximos dez dias, considerando prováveis variações para mais ou para menos.

Para o coordenador estadual da Defesa Civil, tenente-coronel Fernando Schunig, a ferramenta é de fácil utilização e muito útil para a tomada de decisões, já que é atualizada com os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. “São dados oficiais e fidedignos, para que as ações de planejamento sejam realizadas com base em informações confiáveis”, afirma. “Caso seja necessário avaliar novas situações, outras informações podem ser adicionadas”.

OS USOS – A ferramenta ficará disponível para as demais instituições de Estado, como a Secretaria de Estado da Saúde. Ela será útil para acompanhar a evolução da doença no Paraná, auxiliando em medidas mais acertadas sobre o que deve ser feito. Isso inclui a distribuição de insumos, de leitos ou necessidade de ampliação da capacidade de atendimento em determinada região, por exemplo.

É possível também, a partir dessas informações, reconhecer se as medidas tomadas estão sendo efetivas para estabilizar a quantidade de casos e se as ações estão com foco nos pontos prioritários.

Um dos principais pontos é a fácil visualização que a ferramenta permite ter dos municípios e regiões mais atingidos. Desta forma, áreas prioritárias podem ser abrangidas, focando suas ações nos locais com maior necessidade. A ferramenta está disponível para qualquer pessoa ou instituição que precise dos dados para auxiliar na tomada de decisões.