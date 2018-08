Festa da Paróquia Santa Filomena apresenta Bolo da Filó

Com 12 metros de comprimento e 920 pedaços comercializados

Uma das novidades da recente 5ª Festa em Louvor a Santa Filomena foi a produção e venda do ‘Bolo da Filó’, ou mais especificamente, o Bolo da Santa Filomena que foi entregue no Salão Paroquial da comunidade católica com o valor de R$ 3 cada pedaço, aliás, de tamanho bem generoso e de sabor muito atrativo.

A celebração de Santa Missa da Padroeira foi presidida pelo Pároco Padre Rubens Lopes Coelho em Santo Antônio da Platina. Em seguida, ele se dirigiu ao Salão Paroquial onde fez a bênção do bolo e aspergiu água benta.

Foram colocadas 500 mini imagens da Santa dentro do bolo; todos os gastos contaram com doação de catequistas e de membros da comunidade e isso nos deixou muito felizes”

Segundo informações de uma voluntária, Selma Rodrigues, a venda do bolo esteve em sua segunda edição devido a aceitação ter sido bastante satisfatória em 2017. Com isso a organização da festa religiosa e social optou por outra vez realizar a venda que atingiu novamente as expectativas e tudo indica que será tradição na Paróquia todos os anos.

O Bolo da Santa Filomena teve 12 metros de comprimento e foi feito na Panificadora Santa Terezinha. Catequistas e voluntárias da comunidade fizeram a cobertura do bolo de pão de ló, com chantilly e coco. Também foram colocadas 500 mini imagens da Santa. A decoração do bolo contou com os dizeres “Santa Filomena e Amém”, e imagens de “um coração, duas flechas e uma âncora”. O ‘Bolo da Filó’ como algumas pessoas denominaram respeitosamente e carinhosamente a promoção, teve 920 pedaços comercializados. Selma esclareceu que “todos os gastos com relação ao bolo contaram com doação de catequistas e de membros da comunidade e isso nos deixou muito felizes”.

A renda de toda a festa será utilizada para os gastos do dia a dia da Paróquia, reformas e construção.

A Paróquia Santa Filomena tem à frente o Pároco Padre Rubens que, com seu modo peculiar de ser, bastante transparente, simples e aberto para o diálogo, atraiu diversas pessoas da comunidade que de forma voluntária, demonstraram disposição, compromisso, com todo o desenrolar da programação tanto social como religiosa da 5ª Festa em Louvor a Santa Filomena que atraiu centenas de pessoas durante todos os nove dias de atividades.

A Paróquia Santa Filomena que tem a Igreja Matriz localizada no bairro Vila Claro foi fundada em 2013, antes, era uma Capela que, demolida, deu lugar a uma nova e ampla construção, quando ainda era Pároco da única paróquia platinense, Frei Daniel Heinzen, hoje atuando em Florianópolis, Paróquia Trindade.

As Missas celebradas aos domingos na Igreja Matriz da Paróquia Santa Filomena acontecem às 7h30, 9h30 e às 19h30. A Paróquia atende as seguintes comunidades urbanas: Santa Luzia (bairro Altvater), Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Vila Rica), Nossa Senhora de Fátima (Jardim Bela Vista), São Paulo Apóstolo (Conjunto Habitacional Luiz Giovannetti – ex-Popular Velha) e Sagrado Coração de Jesus (Vitória Régia). E as comunidades rurais atendidas pelo Padre Rubens são: São Roque (bairro do mesmo nome), São Judas Tadeu (Água Branca) e São João Batista (Ribeirão Bonito).

Reportagem: Fábio Galhardi/Especial para o npdiario