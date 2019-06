Festa de coroação da imagem de Nossa Senhora neste sábado

Na comunidade do Jardim do Sol

No próximo sábado, dia 8, a partir das 19h, começará a programação festiva religiosa e social da comunidade da Capela Nossa Senhora de Guadalupe, no Jardim do Sol, em Santo Antônio da Platina. Às 19h30min, terá a Celebração da Palavra, com possibilidade de ser Santa Missa. Ao final do ato celebrativo, está programada a coroação da Imagem de Nossa Senhora, uma tradição da Igreja Católica ao final do mês de maio, quando acontecem as procissões todas as noites, saindo da residência dos noveneiros até à Igreja. Este gesto é feito por crianças da Catequese, Infância Missionária e Coroinhas que ensaiam músicas marianas e coreografias.

Por volta das 21h tem início à festa no pátio da Capela, onde serão comercializados a preços atrativos, salgados, doces, refrigerantes, assados, sucos. Na Igreja Católica da Diocese de Jacarezinho, está proibida a venda de bebidas alcoólicas.

Às 22h30min começará o festival de prêmios, sendo oferecidos cupons aos colaboradores e visitantes.

A renda da festa será revertida para manutenção e melhorias do espaço físico, como vem ocorrendo em uma recente obra já em fase de acabamento à frente da igreja.