Festa do Carneiro e Porco promovida com serviço Drive Thru

Ação beneficente foi realizada no domingo em Jacarezinho

A 14ª edição da Festa do Carneiro e Porco, promovida pela Loja Maçônica Major Couto Pereira em Jacarezinho, aconteceu no domingo, dia oito, em formato de Drive Thru, onde os motoristas pegavam as encomendas. A mudança foi devido à pandemia do novo coronavírus.

Os veículos começaram a buscar as comidas a partir das 11 horas. A entrega aconteceu em frente a própria Loja Maçônica Major Couto Pereira, na rua João Claudino. Cada encomenda foi vendida no valor de R$ 80 e servia duas pessoas. O cardápio contou com carneiro a caçarola, porco assado, tutu de feijão, batata rústica, arroz branco e, de sobremesa, doce caseiro.

A festa contou com patrocínio da rede Molini’s Supermercados, Café Florão, entre outros.