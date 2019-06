Festa junina em Ribeirão do Pinhal tem recorde de público

Já é a 4° edição do “Arraiá do Emerson da Rádio”

Emerson Gonçalves de Oliveira, conhecido como Emerson da Rádio, realizou no último final de semana a quarta edição do Arraiá do Emerson da Rádio.

Tradicionalmente realizada nas dependências do sítio de seus pais, Alício e Dalica, foi uma festa repleta de atrações que movimentaram a noite. O ambiente foi decorado alegremente, servidas comidas típicas, rezado o terço pela Pastoral da Família, e claro, dançada a tradicional quadrilha.

O evento também contou com barraca da pescaria, pau de sebo, show de prêmios e o bingo. As expectativas foram superadas e um recorde de público foi atingido, onde mais de 700 pessoas estiveram presentes.

A realização foi gratuita, contando com as doações da comunidade e de todos que marcaram presença. “Essa festa não é minha, é de todos que contribuíram para sua realização, da menor a maior doação, das mais variadas formas”, enfatizou o organizador.

“Parabenizo e agradeço aos parceiros voluntários, enfim, a cada um que trabalhou para que esta festa, que já é tradição em nossa cidade e que tem por objetivo manter vivas as tradições e raízes do interior, fosse realizada com êxito”, concluiu.