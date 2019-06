Festa junina no Molinis atrai milhares

Consumidor aprovou iniciativa

Os Supermercados Molinis estão em Festa Junina. Todas as unidades estão com promoção.

Em Santo Antônio da Platina, durante toda a quarta-feira, dia 12, houve distribuição e degustação gratuita de Pipoca e Quentão.

Os preços de produtos do setor estão imbatíveis: Bolo de Milho, Cocada, Pé de Moleque, Canjica, e o tradicional Bolo de Santo Antônio com medalhas no interior junto com o recheio.

Os consumidores aprovaram e gostaram da iniciativa.