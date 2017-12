Festa marca aniversário de casa de leitura em Barra do Jacaré

Haverá sorteio de prêmios hoje e amanhã

Devido às fortes chuvas que caíram nos dias 18 e 19 de novembro, a direção da Casa da Leitura Zélia Gattai, de Barra do Jacaré, transferiu a festa comemorativa aos 15 anos de atividades da entidade, para este sábado e domingo, dias dois e três, na Rua Paraná, em frente à Praça da Igreja Matriz.

A abertura oficial das festividades, no sábado, será com a Banda Musical de Andirá e, em seguida, apresentações de danças e o Desfile de Fantasias.

No domingo, dia 3, a programação tem início às 14 horas com a entrega de medalhas e troféus aos premiados do Concurso de Poesia e outra premiação relacionada aos leitores.

A festa terá a participação e animação musical do Dj Marcos e equipe. O ponto alto da comemoração será o sorteio de prêmios com cartelas sendo vendidas ao valor de R$ 20. Na primeira e segunda rodada da cartela prêmios em dinheiro de R$ 100. Na terceira e quarta rodadas valor de R$ 150, como premiação. E, na quinta rodada do sorteio, uma moto CG Fan 125. Também haverá praça de alimentação com barracas comercializando bebidas e salgados, com toda a renda da festa sendo revertida para a ampliação da Casa da Leitura Zélia Gattai, que está instalada à Rua Professora Maria José Guiniatti. O projeto que começou com doações de gibis pela própria comunidade, atualmente possui um acervo com mais de 50 mil livros cedidos por leitores e editoras.

A Professora Aparecida Maria Silva Almeida, mais conhecida por ‘Professora Cida’, responsável pela Casa da Leitura Zélia Gattai, informou que o presidente da entidade é o Vereador Elton Alexandre de Aguiar Matta (PV), mais conhecido por ‘Elton Coruja’. “Só tenho a agradecer ao Elton porque ele é muito dedicado e não tem medido esforços para conseguirmos recursos para a ampliação da Casa da Leitura”, disse a Professora.