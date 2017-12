Festa na capela de Nossa Senhora de Guadalupe neste sábado

No Jardim do Sol em Santo Antônio da Platina

A Capela Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na Rua Deputado José Afonso, no Jardim do Sol, em Santo Antônio da Platina, promove neste sábado, dia dois, uma festa em comemoração ao dia da Padroeira que se celebra no próximo dia 12, quando acontece Novena Solene.

As festividades começam na tarde deste sábado com a venda de salgados. À noite, 19h30, celebração de Missa, seguida de Quermesse com a venda de guloseimas,doces e salgados, frango assado, refrigerante e o sorteio de prêmios a partir das 22 horas.

As cartelas ainda se encontram à venda no valor de R$ 10. Ao adquirir a pessoa concorre em duas cinquinas: horizontal e vertical, a R$ 250, em cada uma e, cartela cheia um aparelho de TV Smart 42 polegadas.

Também haverá show ao vivo com a dupla Wallace e Rafael.

A presidência da Capela lembra que não será comercializada bebida alcoólica.