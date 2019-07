Festival de Churrasco na Cabana do Lago (vídeo)

Evento gastronômico inédito no Norte Pioneiro

Acontece no dia 17 de agosto o CABANA BBQ, 1º Festival de Churrasco do Norte do Paraná.

Será realizado no Park Hotel Fazenda Cabana do Lago, no KM 59 da BR-153, entre Santo Antonio da Platina e Guapirama.

Os organizadores do evento gastronômico recrutaram mestres churrasqueiros e assadores que vão preparar Carnes Exóticas, Cortes Tradicionais e Cortes Nobres com as mais variadas técnicas de fogo, Pit Smoker, Parrilla, Fogo de Chão e Varal são alguns dos métodos utilizados.

Não é só Churrasco são nove horas de Open Food.

E nesse modelo de Festival as carnes são servidas e mini porções mais acompanhamentos, assim o convidado pode desfrutar de tudo experimentando um pouco de cada sabor e se fartar, repetindo livremente quantas vezes quiser.

As portas estarão abertas a partir das 12 horas e o evento se encerra às 21 horas.

Durante esse período além de todas as comidas haverá atrações musicais:

Já confirmados Banda Giclê V8, com Rock Clássico; Banda Veins com o Melhor do Rock; Matheus Cavalcanti com Pop Rock e Country e mais uma atração a ser definida.

Expositores do Mundo do Churrasco marcarão presença, stand de Molhos e Pimentas, Temperos, Tábuas de Carne, Facas emuito mais, além de exposições e itens de lazer e aventura.

As bebidas serão vendidas separadamente do convite de entrada.

O Bar Principal contará com a Cervejaria Brewger, além de bar de Apoio com as Cervejas Nacionais mais apreciadas.

Onde comprar seu ingresso?

Vendas on line www.itsingressos.com.br

Em Siqueira Campos: Samara Modas

Bandeirantes: Casa de Carnes Sal e Brasa

Santo Antônio da Platina: Barbearia Cabra Macho ao lado da Rádio Vale do Sol, ou como o Promotor Sakolinha.

Ibaiti: Corretora Madalozzo Seguros.