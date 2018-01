Festival de Orquídeas de Santo Antônio da Platina começa amanhã

E termina sábado à tarde

O Festival de Orquídeas de Santo Antônio da Platina será promovido na quadra da igreja Matriz nesta sexta-feira e sábado, dias 12 e 13 das oito às 18 horas, no centro da cidade.

Variedades de orquídeas nacionais e importadas.Produtos específicos para as plantas.

As compras das mudas podem ser feitas no cartão de crédito ou débito.

O responsável, Edson Zanin, de 61 anos, explica que algumas variedades chegam a ter valores muito elevados. “Tudo depende da posição da pétala. Se jogarmos um foco de luz na flor e a sombra for perfeita, com certeza será vendida por um preço mais alto que as demais”, assinala.

Ele conta que já chegou a ver em outras exposições, e também em campeonatos, orquídeas mais caras que carros populares.

“Uma vez, uma orquídea da espécie Valkeriana, a preferida por colecionadores, foi vendida a R$ 49 mil. Outro caso que vivenciei foi de uma advogada, que comprou a planta por R$ 150 mil”, revela.

No local, também haverá orientação técnica sobre o cultivo.