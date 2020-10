Festival promove valorização da cultura jacarezinhense

Evento acontecerá entre os dias 22 a 25 deste mês de maneira online

O Festival da Cultura Jacarezinhense movimentará o cenário artístico da região. Realizado pela Prefeitura de Jacarezinho, com o apoio da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e do Instituto Federal do Paraná (IFPR), e produzido pela CNX Produções, o Festival acontecerá entre os dias 22 a 25 deste mês de maneira online.

Com programação passando por diversas linguagens artísticas, o Festival terá apresentações de teatro, circo, artes visuais, cultura afro-brasileira, cinema, contação de histórias, entre outros. O evento será transmitido inteiramente ao vivo, pela internet. O público poderá acompanhar pelo site https://www.culturajacarezinho.com.br/, pelo canal do YouTube e Facebook do Festival. Por ser um evento online, as interações do público acontecerão por meio das redes sociais.

O diretor geral do IFPR, Campus Jacarezinho, Rodolfo Fiorucci, ressalta a importância do festival para a cidade. “O Festival da Cultura Jacarezinhense chega para preencher uma lacuna de alguns anos, não apenas na cidade, mas no País. Valorizar a arte e a cultura é sinal de uma sociedade evoluída e que desenvolve sensibilidade, criatividade, crítica e educação, pois a arte também educa!”.

Para o diretor de Cultura da UENP, James Rios, o Festival surge em um momento de salutar importância para a cultura local. “Esse Festival é fruto de um Edital que objetivou fomentar a cultura local em tempos de isolamento social. A isso, soma-se o fato de que, pela primeira vez, há política cultural que atenda, com exclusividade, os nossos artistas locais, cujas produções artístico-culturais são de qualidade inestimável. É histórico o que estamos vivenciando num momento tão adverso quanto este”, pontua.

Renan Bonito, produtor cultural da CNX, acentua que o evento vem para valorizar a cultura local. “A CNX acredita que será um momento único em nossa história, pela valorização da nossa cultura local. O evento foi pensado para que o público, mesmo que dentro de suas casas, tenham acesso a um Festival diverso, gratuito e de qualidade”, explica.

As atrações foram escolhidas através do Edital Emergencial de Arte, Cultura e Entretenimento de Jacarezinho, que selecionou 31 produções artísticas, que serão apresentadas no Festival de Cultura ou na VI Mostra de Arte e Cultura Afro-Brasileira da UENP, realizada durante o mês de novembro.