Ficafé 2019 estimula e divulga o associativismo no Norte Pioneiro

Benefícios coletivos aos produtores da região

A filosofia de que ‘juntos somos mais fortes’ tem sido estimulada entre os produtores de cafés especiais no Norte pPoneiro. A 12ª edição da Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Ficafé), que acontece na próxima semana, de 2 a 4 de outubro, é um exemplo de ação coletiva que busca trazer visibilidade, acesso a capacitação e ampliação da comercialização do que é produzido na região.

Odemir Capello, consultor e gestor do projeto Cafés Especiais do Sebrae/PR, diz que a Ficafé e outras ações, como o trabalho de preparação para conquista de certificações, aumento da produtividade, incentivo à qualidade do produto e a formação de lotes de cafés diferenciados proporcionam que a região tenha visibilidade nacional e até internacional.

“O pequeno produtor que trabalha sozinho dificilmente tem recursos e meios para conseguir crescer em larga escala. Por isso, adotamos a estratégia de trabalhar de forma coletiva, com apoio de associações e cooperativas para agregar valor e conquistar benefícios para todos”, explica.

Considerado um dos maiores diferenciais da produção local, a Indicação Geográfica obtida pelos cafés especiais do norte pioneiro foi a primeira concedida no Paraná, em 2012, também exemplifica os resultados da cultura do associativismo que predomina na região. “A conquista da indicação abriu portas para o grupo e ajudou a potencializar o crescimento das colheitas e das vendas do café cereja descascado”, relembra Odemir Capello.

O pequeno produtor não tem recursos para conseguir crescer em larga escala; por isso, adotamos a estratégia de trabalhar de forma coletiva, com apoio de associações e cooperativas para agregar valor e conquistar benefícios para todos”

Uma das novidades conquistas alcançadas pelo trabalho associativista será lançada durante a Ficafé, uma plataforma digital, voltada para compradores e consumidores, que irá detalhar a rastreabilidade dos cafés diferenciados que possuem Indicação Geográfica. “Os usuários poderão escanear o QR Code que está fixados nas sacarias para identificar o produtor, o processo utilizado durante a produção, enfim a história daqueles grãos. A plataforma servirá para melhorar a comunicação com o mercado internacional”, detalha Luiz Fernando, presidente da Associação dos Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Acenpp).

Ficafé – A feira costuma atrair produtores de todo o estado, especialmente os do norte pioneiro do Paraná que buscam absorver conhecimentos e informações, divulgar suas produções e ampliar suas redes de relacionamento. A expectativa é que cidade de Jacarezinho receba mais de 3 mil visitantes que terão acesso a experiências, informações e tendências sobre a cafeicultura.

A edição deste ano terá o tradicional Leilão de Cafés Especiais, palestras, workshops, laboratórios de experimentação e degustação. A programação de atividades inclui painéis que debatem a qualidade do café, espaço barista, curso de torra, palestras sobre diversos temas, como o empreendedorismo rural no universo feminino.

A Ficafé 2019 é uma realização do Sebrae/PR, Acenpp, Cooperativa de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Cocenpp), Indicação de Procedência do Norte Pioneiro do Paraná, com apoio do Governo do Paraná, Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Paraná (Seab), Instituto Federal do Paraná (IFPR – campus Jacarezinho), Sistema Faep (Senar, Faep e Sindicato Rural), Iapar, IAP, Associação dos Engenheiros e Agrônomos do Norte Pioneiro (AEANP), Adapar, Associação dos Municípios Norte Pioneiro (Amunorpi), Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp), CREA-PR, Emater, Cooperativa Integrada, Fecomércio PR, Sesc, Senac e Museu do Café.