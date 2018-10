FICAFÉ conta com apoio do Sicredi

Estande da cooperativa recebe visitantes para orientações financeiras

Pelo oitavo ano consecutivo, o Sicredi participa da Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro, realizada em Jacarezinho entre os dias 3 e 5 de outubro.

Durante o evento, os produtores e compradores de cafés podem degustar e conhecer a exposição de máquinas e equipamentos para a cafeicultura, novos produtos e serviços, além de workshops e palestras sobre o tema.

“A Ficafé nasceu de um projeto que nós tínhamos em 2006, visando dar visibilidade para esse importante segmento da nossa região: os cafés especiais, que compõem grande parte do PIB dos municípios da região. Hoje somos vistos internacionalmente pela qualidade do nosso café, inclusive expandimos o número de compradores do produto no mundo. Se temos visibilidade global nesse segmento, muito deve-se ao fato do sucesso da Ficafé”, explica Odemir Vieira Capello, gestor da Ficafé.

O evento conta com o estande do Sicredi, uma parceria da Sicredi Norte Sul PR/SP e Sicredi Paranapanema PR/SP, para auxiliar na divulgação e orientação do público sobre a campanha “Eu poupo sim”, Seguros Agro e linhas de crédito rural.

O presidente da Sicredi Norte Sul PR/SP, Paulo José Buso Junior, revela a importância da feira para a instituição: “Utilizamos eventos como esse para nos aproximarmos do nosso público. Essa interação ajuda a sanar dúvidas e apresentar nossas linhas de crédito específicas para o setor rural, oferecendo as melhores opções para nossos associados e participantes da Ficafé”, destaca.

