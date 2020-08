Ficafé terá 13ª edição em Jacarezinho 100% digital

Expositores e participantes se conectarão e acessarão conteúdos do evento em plataforma personalizada

A 13ª edição da Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Ficafé) será realizada de forma 100% digital, em 2020. Os conteúdos serão transmitidos por meio de uma plataforma online customizada para o evento que, anualmente, atrai produtores rurais, profissionais do agronegócio, empresas, torrefações, cafeterias e compradores nacionais e internacionais para Jacarezinho. A programação será transmitida online e de forma gratuita nos dias 20, 21 e 22 de outubro. A Ficafé é uma realização do Sebrae/PR, Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Acenpp) e Cooperativa dos Produtores de Cafés Certificados e Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Cocenpp).

A digitalização do evento foi necessária para respeitar as medidas de isolamento social impostas pela pandemia do coronavírus. O consultor do Sebrae, Odemir Capello, explica que a feira integra as ações conduzidas pela instituição com foco no desenvolvimento regional. Segundo ele, o evento, tradicional e consolidado, gera valor ao território e, por isso, houve um esforço conjunto para que não fosse cancelado.

“Com a digitalização, sairemos do local para o global”, enfatiza. Na avaliação de Capello, o formato abre novas oportunidades para expositores e participantes da feira. A expectativa é atingir um público de 5 mil pessoas.

A Ficafé funciona como uma vitrine para os cafés especiais e com Indicação Geográfica da região do Norte Pioneiro paranaense para o Brasil e o exterior. Além da cafeicultura, neste ano, o evento trará temáticas sobre fruticultura e avicultura. Por meio da plataforma digital, os expositores e participantes terão acesso a transmissões ao vivo de palestras, oficinas e minicursos, lista de programação, estandes virtuais com vídeos institucionais e de produtos e gamificação, uma novidade criada especialmente para os filhos de produtores rurais. A ferramenta também disponibilizará o controle de acesso, relatórios do evento, e permitirá a interação entre clientes e expositores.

Na avaliação de Capello, um dos desafios da edição 2020 será garantir a conexão do público-alvo da feira, os produtores rurais.

Criamos um plano de marketing para capacitar os participantes para o uso da ferramenta e estamos envolvendo os filhos dos produtores nesta ação”

A grade técnica da programação ainda está sendo definida, mas o consultor do Sebrae/PR adianta que haverá oficinas de introdução à torra de café e também uma ação especial voltada para os “coffee lovers”, ou seja, os consumidores finais e amantes do café. “Em termos de conteúdo, esta edição será superior às anteriores”, garante.

O Concurso de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná também ocorrerá de forma online. Os profissionais Q-graders certificados – avaliadores de qualidade do café – vão selecionar os melhores grãos e as amostras serão enviadas para potenciais compradores, via Correios, para degustação. Na sequência, serão dados os lances por lotes. O leilão de cafés especiais e a premiação do concurso será realizada durante a feira online. O pré-lançamento da plataforma da Ficafé está previsto para setembro.

Em 2019, a Ficafé reuniu 4,5 mil participantes e 70 expositores no Centro de Eventos de Jacarezinho. Foram realizados 40 eventos técnicos e comercializadas 2 mil sacas de cafés especiais no leilão. O setor de maquinários, equipamentos e insumos movimentou R$ 12 milhões.

A 13ª edição da Ficafé conta com o apoio da Emater, Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Paraná (Seab), Prefeitura de Jacarezinho, Senac/Fecomércio, Sistema FAEP, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sindicato Rural Patronal, Museu do Café. Confira mais detalhes do evento pelo site: https://www.ficafe.com.br/.