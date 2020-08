Figueira e Salto do Itararé ganham recursos para enfrentamento da Covid-19

Através dos deputados Luiz Fernando Guerra e Felipe Francischini junto ao Ministério da Saúde

Nove municípios paranaenses estão recebendo um incremento para investir em ações de combate à pandemia de Covid-19. Recursos previstos pelo Ministério da Saúde e que foram liberados a partir de indicação do deputado estadual Luiz Fernando Guerra (PSL) numa atuação conjunta com o deputado federal Felipe Francischini (fotos), vão beneficiar os moradores de Capitão Leônidas Marques, Figueira, Flor da Serra do Sul, Honório Serpa, Jesuítas, Salgado Filho, Salto do Itararé, Santa Izabel do Oeste e Virmond.

O auxílio para o enfrentamento do coronavírus está dividido da seguinte forma: Capitão Leônidas Marques (R$ 200 mil); Figueira (R$ 150 mil); Flor da Serra do Sul (R$ 120 mil); Honório Serpa (R$ 200 mil); Jesuítas (R$ 200 mil); Salgado Filho (R$ 204.397,00 mil); Salto do Itararé (R$ 200 mil); Santa Izabel do Oeste (R$ 300 mil) e Virmond (R$ 179.558,00).

A verba, que atinge o total de R$ 1.753.955,00 , chega num momento importante pois vários municípios passam por dificuldades financeiras em razão da crise instalada desde o início da pandemia. “Muitos municípios estão sofrendo com dificuldades financeiras e, mais do que nunca, estes recursos chegam em boa hora. Tenho me empenhado junto com o deputado Felipe para garantir que as cidades estejam equipadas e preparadas para enfrentar a situação de emergência em saúde por conta do coronavírus´´, ressaltou o deputado Guerra.

Os recursos são destinados para custear ações e serviços de saúde para o enfrentamento da emergência em saúde, podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, assistência farmacêutica, aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares, como máscaras, luvas, álcool em gel e outros materiais descartáveis.