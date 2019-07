Figueira fica com ouro e Santo Antônio prata no vôlei (vídeo)

Figueira precisou do quinto set para superar Santo Antônio da Platina e conquistar o título de campeão do voleibol masculino, na fase regional de Assaí, dos Jogos Abertos do Paraná. No tie-break, os campeões não encontraram dificuldade para pontuar e finalizar a partida com a vitória que garantiu medalha de ouro e a vaga para a fase final dos JAPS.(vídeo acima).

Antes da final do voleibol masculino, Siqueira Campos e Cornélio Procópio entraram em quadra para definir o terceiro lugar na competição. Os procopenses foram superiores em quadra e venceram por dois sets a zero, com parciais de 25 X 18 e 25 X 23.

Na partida da final da fase regional de Assaí, foram necessários cinco sets para definir o campeão. Santo Antônio venceu o primeiro, por 25 X 16. Figueira se recuperou e venceu o segundo set, por 25 X 18. A vitória de Figueira se repetiu no terceiro set, que terminou com a parcial de 25 X 20. A partir do quarto set, as duas equipes estavam com o jogo equilibrado, com pontos conquistados dos dois lados.