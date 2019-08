Siqueira Campos perto da classificação no volei feminino

Nos Jogos Abertos do Paraná

A equipe feminina de voleibol de Siqueira Campos continua na disputa dos Jogos Abertos do Paraná, que acontece em Ivaiporã. A equipe do Norte Pioneiro perdeu na estreia por 2 sets a 0 para Paranaguá, mas conseguiu se recuperar. No segundo jogo, venceu a equipe da casa, por 2 sets a 1.

Com isso, Siqueira Campos ainda tem chance de se classificar para a próxima etapa da fase final dos Jogos Abertos do Paraná. Nesta segunda-feira, dia 26, Ivaiporã enfrenta a forte equipe de Paranaguá e precisa vencer para ter chance de se classificar. Em caso de derrota da equipe da casa, Siqueira Campos se classifica em segundo lugar no grupo A e continua na competição.

No masculino, Figueira (foto abaixo) perdeu as duas partidas que disputou e está fora da competição. A única equipe masculina a representar o voleibol do Norte Pioneiro já deixou Ivaiporã. Na primeira partida, Figueira enfrentou Araucária e perdeu por 2 sets a 0. Depois foi a vez de enfrentar Guarapuava. Figueira não conseguiu bom resultado e perdeu a segunda partida, por 2 sets a 0.

Os Jogos Abertos do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio do da Prefeitura de Ivaiporã.

Texto e fotos: Valdir Amaral/Especial para o npdiario