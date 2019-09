Figueira promove 2° Cãominhada

Houve apresentação do Canil do batalhão

A equipe de Operações com Cães do 2º BPM de Jacarezinho esteve presente na 2° Cãominhada na cidade de Figueira, e participou de uma caminhada pela cidade com várias pessoas e seus cachorros de estimação.

Logo após o evento, também aconteceu exibição para cerca de 50 pessoas, onde foram realizadas demonstrações de faro de entorpecentes e armas, abordagem com cães, busca de pessoas e obediência canina, sendo utilizados os animais Thor e Beka. Durante a apresentação todos puderam interagir e tirar fotos com os cachorros e equipamentos utilizados no treinamento.