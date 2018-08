Filho de ex-ministro e ex-senador confia em reeleição de Cida

Edinho Vieira lembra afinidade entre famílias

Edinho Vieira, filho do saudoso ex-ministro da Agricultura e ex-senador José Eduardo Andrade Vieira, fez um manifesto público expressando o apoio incondicional à candidatura de Cida Borghetti(PP), ao governo do Paraná,”nos conhecemos há muitos anos, mas foi em 1989 que os laços de amizade se fortaleceram, quando o meu pai foi eleito senador e o marido da Cida, Ricardo Barros, prefeito de Maringá”, disse o hoje empresário, que reside em Curitiba, mas passou muitos anos morando no Norte Pioneiro(Joaquim Távora e Santo Antônio da Platina).

Edinho detalhou que logo que o pai assumiu o ministério,trouxe para perto de si o José Borghetti, irmão da Cida. o Sílvio Barros, ‘excelente profissional” também, ajudou nesse trabalho. desde então, as famílias caminharam próximas.

O empresário acredita que a candidata será reeleita.

“Com todo o empenho, coragem e honestidade, o meu pai e sua equipe fizeram um trabalho digno pelo nosso estado e pelo Brasil, trabalho reconhecido até os dias de hoje, eu vejo o trabalho da Cida com a mesma dedicação e seriedade daqueles tempos, quando ainda havia bons políticos, interessados verdadeiramente em trabalhar pela população e não pelos próprios interesses”, sublinha, adicionando: “Vejo nela força e capacidade para administrar com eficiência, fazendo o bem ao próximo, com seus valores e o seu amor pelo nosso estado, determinada e com discernimento; sua postura e firmeza lembram meu pai, o Zé do Chapéu, que tanto fez pela população”.