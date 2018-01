Filho de ex-senador e ex-ministro admite ser candidato em 2018

Edinho Vieira avalia a possibilidade mas indica que vai postular uma vaga na Assembleia Legislativa

O empresário Edson Vieira (PSD), o Edinho, de 47 anos, visitou o npdiario neste domingo,dia 21, em Santo Antônio da Platina.Na oportunidade (fotos) , admitiu, pela primeira vez, que poderá ser candidato a deputado estadual nas eleições deste ano.

Ele é filho do ex-ministro José Eduardo de Andrade Vieira (foto), falecido há dois anos aos 76 anos, de pneumonia.Foi também ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo no governo Itamar Franco e da Agricultura na gestão de Fernando Henrique Cardoso e um dos primeiros senadores eleitos do Paraná após a redemocratização do Brasil.

Além da atuação política, José Eduardo foi presidente do Banco Bamerindus por 16 anos. A instituição financeira, vendida para o HSBC em 1997, foi fundada pelo pai dele.

Edinho, que também é primo de Fernanda, esposa do governador Beto Richa (PSDB), acredita que poderá construir apoios em várias regiões do estado,notadamente na região norte, pois já residiu em Cornélio Procópio,Joaquim Távora, Londrina e Santo Antônio da Platina, onde gerenciou a Folha de Londrina.

Hoje, mora em Curitiba, trabalha em várias frentes e é proprietário da empresa de cosméticos Cosmezi ( https://www.lojacosmezi.com.br ).

Tem ligações políticas com o deputado estadual Ney Leprevost (PSD), pré-candidato a deputado federal.

Edinho se reuniu com lideranças de várias cidades neste final de semana e afirmou que sua decisão em relação ao pleito será tomada apenas no final de março, mas sinalizou que já tem suporte e apoios suficientes para encarar o desafio.