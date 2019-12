Final da Copa Paraná de Motocross tem disputas acirradas

Em dezessete categorias

A pista está pronta e as equipes a caminho de Rancho Alegre, na região Norte do estado. Isso porque neste fim de semana, dias 14 e 15 de dezembro, a final da Copa Paraná de Motocross movimenta o pequeno município de quatro mil habitantes com disputas eletrizantes. O evento é patrocinado pela Pro Tork, que também alinha no gate com seus pilotos.

Um deles é Willian Guimarães, líder nas categorias MX4, MX45, MX Pró e MX1. “Esta temporada foi excelente e com vários títulos, incluindo o Brasileiro na MX4. Então vou embalado para mais essa decisão e já pensando no ano que vem, em que espero manter o mesmo ritmo”, destaca o atleta que também é segundo colocado na MX3 Especial.

A Pro Tork ainda defende ótimas campanhas em outras classes. O platinense Fábio Brito é líder na MX3 Nacional, enquanto o filho, Kaian Brito, segue como ponteiro na Minimotos. Já Tiago Garcia é o primeiro na MX3 Especial, além de vice nas MX1 e MX Pró. A pequena Isabela Garcia fecha o elenco, acelerando como terceira colocada na Minimotos.

Ao todo, 17 categorias compõem a competição e nas demais os líderes são: Luiz Imbergue – MX2; Luiz Bengozi – Intermediária; Josias Grijota – MX5; Mauro Junior – Força Livre Nacional; Gabriel Favero – Nacional até 250cc; Kevin Andrade – 65cc; Wellington Galdino – Iniciante Nacional; Felipe Minato – Iniciante Importada; Camila Dionísio – MXF; e Gabriel Louzano – Junior.

A pista promete ser uma atração à parte. Nova e praticamente em perímetro urbano, ela possui cerca de 1.000 metros de extensão e leves desníveis, além de vários obstáculos. Outro destaque é a premiação, que irá entregar R$ 6 mil em dinheiro, além de troféus e medalhas.

O público pode acompanhar tudo gratuitamente e também aproveitar a estrutura com área para camping e praça de alimentação. Mais de duas mil pessoas devem assistir ao espetáculo.

A Pro Tork ainda oferece um grande suporte aos atletas, através da inscrição subsidiada. Quem utilizar os equipamentos da marca, pode se inscrever de graça. Confira o regulamento completo e mais informações no site: www.copaparana.com.br

Serviço: Copa Paraná de Motocross 2019

Etapa: Final

Data: 14 e 15 de dezembro

Local: Rancho Alegre (PR)

Inscrições: www.copaparana.com.br

Entrada: Gratuita

